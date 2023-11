Weekly Beasts

Neanche il tempo di mettere via le zucche di Halloween – che resistono fotografate nella proboscide di un elefante e tra le zampe di un cucciolo di leone – che inizia a prendere spazio l’atmosfera natalizia, con la foto di un cammello che farà parte del presepe vivente per l’annuale spettacolo natalizio del Radio City Music Hall di New York. Per chi per ora preferisce restare lontano dalle festività ci sono oche delle nevi, uno scricciolo comune e antilopi africane, conosciute come alcelafi.