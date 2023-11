Una tendenza di TikTok ancora più difficile da capire delle altre

Caricamento player

Nei giochi di ruolo da tavolo come Dungeons and Dragons e in tantissimi videogiochi ci sono personaggi inerti e passivi che non possono essere controllati direttamente dal giocatore, ma che vengono progettati fin dall’inizio per rispondere soltanto a uno o più stimoli esterni con un numero limitato di frasi o azioni. Servono normalmente a dare l’idea che l’universo in cui il giocatore si muove sia popolato di tante altre persone, creature o animali, ma anche per portare avanti la trama, svolgendo il ruolo di amici, aiutanti, nemici. In gergo si chiamano personaggi non giocanti, o non-player characters, abbreviato in NPC. Sono NPC Tom Nook di Animal Crossing e i vari allenatori che si incrociano per strada giocando a Pokémon, gli abitanti delle città di Grand Theft Auto o lo scienziato di Metal Gear Solid.

Da un po’ di tempo su TikTok si è consolidata una tendenza di quelle assai difficili da spiegare per chi non ha ben presente i linguaggi dei social network e le mode che interessano gli adolescenti. Ma in realtà, difficile da spiegare anche per loro. Si sono affermati infatti una serie di creatori di contenuti che trasmettono per ore video in diretta in cui si fingono NPC, compiendo una serie di movimenti automatici e reagendo soltanto quando gli utenti inviano loro dei regali. Queste persone guadagnano in certi casi anche molti soldi, ma ricevono al contempo moltissimi insulti da parte di chi giudica i loro video particolarmente stupidi.

Su TikTok esistono sostanzialmente tre tipi di formati di contenuti: ci sono i classici video verticali che hanno reso famosa la piattaforma; i “caroselli” di fotografie tra cui è possibile scorrere con il dito come su Instagram, anche se con una canzone o un suono prescelto in sottofondo; e le TikTok Live, ovvero video trasmessi in diretta che permettono agli utenti di interagire in modo immediato con i creator. Si può interagire commentando o mettendo “mi piace” alla diretta, ma soprattutto si possono inviare “regali” ai creator sotto forma di sticker.

Gli utenti acquistano questi sticker con le Monete di TikTok, che a loro volta vengono acquistate in precedenza con soldi veri e propri, pagando con la carta di credito o altri sistemi digitali. 70 monete valgono 0,89 centesimi di euro, 1.400 monete poco più di 17 euro, 17.500 monete 215 euro e così via. Queste monete vengono poi usate per acquistare regali da donare ai creator preferiti durante le live: uno sticker a forma di cono gelato vale una moneta, e quindi pochissimi centesimi, ma ci sono anche sticker molto costosi, come “Sam la balena”, che vale 30mila monete (circa 400 euro). I creator possono poi convertire i regali in “diamanti”: ogni diamante vale 0,05 dollari, e il suo valore nelle altre valute dipende dal cambio con il dollaro in quel momento.

Da mesi vari creator si sono accorti che un modo relativamente rapido per ottenere grossi quantitativi di sticker (e, quindi, di soldi) è quello di impersonare un NPC, parlando o muovendosi in modi macchinosi, ripetitivi e un po’ assurdi soltanto quando qualcuno fa loro un regalo. La prima creator a farlo era stata la giapponese @natuecoco, che aveva cominciato durante i propri livestreaming a ondeggiare leggermente come farebbe un personaggio di un videogioco con cui nessuno sta interagendo, finché qualcuno non le si rivolgeva facendole un regalo.

Anche prima dell’attuale ondata di creator che interpretano NPC in diretta c’erano persone che su TikTok pubblicavano brevi parodie in cui interpretavano NPC. In quei casi non si trattava però di personaggi con cui gli altri utenti potevano interagire, ma piuttosto di video comici più classici. Oggi i creator che fanno, almeno una volta ogni tanto, livestreaming in cui impersonano un NPC sono decine: ognuno sceglie quale azione o frase a effetto da pronunciare quando riceve uno specifico sticker, e può passare anche ore a fare sempre le stesse cose in modo frenetico, osservato anche da migliaia di spettatori. Una delle cose che gli spettatori sembrano trovare più divertente è mandare una raffica di sticker tutti insieme ai creator che fingono di essere NPC, per vedere se riescono a eseguire tutte le azioni che sono state loro richieste o se usciranno dal personaggio perché sovraccarichi.

È un’attività che richiede molta concentrazione e dei riflessi veloci, oltre che probabilmente alienante, ma permette a chi la compie di guadagnare anche moltissimi soldi: c’è chi ha raccontato di potersi mantenere quasi soltanto grazie a questi streaming. La più famosa in assoluto è la canadese Fedha Sinon, che su TikTok è nota come PinkyDoll. Le frasi che pronuncia quando riceve i regali – di solito sconnesse e un po’ sgrammaticate, come “ice cream so good!”, “yes yes yes!” e “gang gang”, dette con una voce monotona e bambinesca – e la sua gestualità sempre uguale – come quando scoppia finte bolle di sapone con le dita, o usa una piastra per capelli per cuocere i popcorn – l’hanno resa talmente riconoscibile da farne un meme.

Su TikTok circolano moltissimi video che la imitano, prendendola in giro ma anche ammirando il fatto che i suoi livestream attirino migliaia di persone e le permettano di guadagnare molti soldi. PinkyDoll ha infatti raccontato al New York Times di guadagnare tra i 2mila e i 3mila dollari per ogni sessione di streaming: in alcuni casi durano più di cinque ore. Tra i suoi fan c’è anche il rapper Timbaland, che è apparso più di una volta nei suoi TikTok Live per farle regali anche piuttosto costosi.

«Sono video caotici, ma anche rilassanti: è come se ti riducessero in poltiglia il cervello, ma in modo rassicurante. Niente più pensieri, niente più desiderio, niente più sofferenza, solo gelato, gang gang, yes yes», ha scritto il giornalista James Greig. «È la stessa esperienza che si ottiene scorrendo TikTok senza pensare, distratti da colori vivaci e suoni piacevoli, nella sua forma più pura e concentrata. Sono così sovrastimolanti da produrre una sorta di effetto dissociativo. Insieme ai gesti e alle frasi ripetitive, gli adesivi colorati che lampeggiano sullo schermo in rapida successione creano il senso di un presente infinito».

In Italia la creator più famosa che propone questo genere di contenuti è Giuliana Florio, ventottenne napoletana che vive ad Amsterdam e ha ottenuto quasi 200mila follower sulla piattaforma fingendo di essere un NPC che parla soprattutto napoletano. Durante le sue dirette, talvolta seguite da più di 10mila persone, risponde agli sticker a forma di cuore esclamando «o sacr cor e San Gennaro!», a quelli a forma di icona di TikTok «amma fa TikTok? E facimmelo buon!». Il suo verso più riconoscibile è «frrr rah». Laureata in sociologia, Florio parla della propria decisione di fare video da NPC come di una strategia ben precisa per farsi conoscere velocemente: nell’arco di poche settimane, a ottobre i video su vari social network che facevano una sua parodia sono effettivamente diventati moltissimi.

Le persone che amano questo genere di video dicono di apprezzarli soprattutto per via del loro ritmo veloce e ripetitivo, perché permettono di “staccare la testa” guardando qualcosa di superficiale per un po’, oppure perché trovano affascinante l’idea che si possano controllare in tempo reale le decisioni di un’altra persona, anche se in modo molto limitato. Alcuni sospettano che molti spettatori li guardino anche per ottenerne piacere sessuale, dato che a proporre questo genere di dirette sono spesso giovani donne carine, ma sembra che gran parte degli spettatori sia davvero soltanto attirata dal fenomeno in sé.

«Anche se creator popolari come Sinon e Cherry Crush hanno anche profili su OnlyFans, le loro dirette su TikTok non hanno niente di sessualmente esplicito. Non indossano abiti succinti. Non vengono ricompensate per la fornitura di servizi sessuali. I loro video da NPC possono attirare qualche spettatore curioso verso i loro contenuti per adulti altrove, ma loro non promuovono mai i loro altri account durante le dirette, e non pubblicano contenuti pornografici in cui interpretano NPC altrove», ha spiegato la giornalista Morgan Sung. «È facile presumere che una giovane donna che guadagna soldi interpretando qualcosa di strano stia soddisfacendo qualche tipo di desiderio sessuale. La realtà non è così scandalosa o particolarmente profonda. A volte le persone vogliono semplicemente guardare contenuti stimolanti e insensati prodotti da belle donne, e questo non rende quei contenuti segretamente pornografici».