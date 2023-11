Anche venerdì continueranno i forti disagi per il maltempo in varie zone d’Italia: in alcune province saranno chiuse le scuole e sono già stati cancellati alcuni treni

Per venerdì 3 novembre è previsto che continui il forte maltempo in diverse zone d’Italia: la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per la zona di Udine e Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, e le aree montuose del Veneto, e un’allerta arancione per diverse altre zone soprattutto tra Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, oltre alle province di Napoli, Caserta e Salerno in Campania. In alcune di queste zone resteranno chiuse scuole, parchi e altri spazi pubblici. Il maltempo condizionerà anche i trasporti: Trenitalia ha comunicato che da giovedì alla fine di venerdì è sospesa la circolazione dei treni regionali in una serie di tratte sia del Veneto (a partire dalle 20 di giovedì) che del Friuli Venezia Giulia (a partire dalle 12 di giovedì).

Il maltempo che interesserà l’Italia fra giovedì e venerdì è legato al transito della tempesta Ciarán sull’Europa occidentale, che giovedì ha causato anche alcuni morti. La tempesta non passerà direttamente sull’Italia, che però sarà comunque interessata dal passaggio del fronte freddo associato alla perturbazione. Sono previsti forti venti sul mare, sulle coste e sulle zone montuose italiane, con raffiche che potrebbero superare i 100 chilometri orari.

