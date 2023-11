L’ondata di maltempo in Toscana

Tra giovedì pomeriggio e giovedì sera una forte ondata di maltempo ha provocato allagamenti, esondazioni e danni in diverse parti della Toscana. Tra Firenze, Pistoia, Pisa e Prato i Vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per soccorrere una serie di persone rimaste bloccate in sottopassaggi o all’interno di automobili, sono state evacuate alcune abitazioni e sono caduti alcuni alberi.

A Seano, frazione della provincia di Prato, è esondato il torrente Furba, allagando il paese: le strade sono state rapidamente sommerse d’acqua e il Comune si è raccomandato coi residenti di cercare di raggiungere i piani più alti di tutti gli edifici. A Campi Bisenzio, vicino a Firenze, il fiume Bisenzio è esondato in due punti della città: il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole e anche in questo caso invitato i cittadini a raggiungere i piani più alti degli edifici.

A Montemurlo, in provincia di Prato, un uomo di 85 anni è stato trovato morto all’interno di una casa allagata, ma non si conoscono con esattezza le cause del decesso, su cui verranno fatti ulteriori accertamenti.

Maltempo in Toscana, trovato morto un 85enne nella sua casa allagata a Montemurlo (Prato). La situazione è critica soprattutto in provincia di Prato. Il governatore Giani dichiara lo stato di emergenza regionale. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/VGPRehR4Ko — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) November 2, 2023

A Prato si sono allagati alcuni locali dell’ospedale Santo Stefano, i cui corridoi si sono trasformati in canali d’acqua, mentre a Pontedera, in provincia di Pisa, si è allagato il piano terra del pronto soccorso.

Maltempo, a causa della forte perturbazione si registrano allagamenti in molte zone della Toscana. Questo video documenta la situazione nell’ospedale di Pontedera, in provincia di Pisa. #IoSeguoTgr pic.twitter.com/ACshwOCQQD — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) November 2, 2023

A Montignoso, vicino a Massa Carrara, otto persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni, e una frana ha interrotto la circolazione in una strada provinciale. Anche a Empoli e Barberino del Mugello ci sono state segnalazioni di allagamenti, con diversi interventi di Vigili del fuoco per soccorrere persone rimaste intrappolate in sottopassaggi con le automobili. A Livorno il sindaco Luca Salvetti ha parlato di «una vera e propria bomba d’acqua» tra Castellaccio e Valle Benedetta (due frazioni), con 46 millimetri di pioggia in un’ora. Sono arrivate segnalazioni di alberi caduti da Firenze e da Villafranca, in Lunigiana, la parte di Toscana più vicina alla Liguria.

Oltre alla Toscana il maltempo sta colpendo anche il Veneto, dove per domani la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa e una arancione: al momento una persona è dispersa, un Vigile del fuoco, ed è stata decisa la chiusura di una serie di scuole e altri spazi pubblici.