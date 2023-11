Due persone sono morte e dieci sono rimaste ferite in un grosso incidente stradale a Milano

Mercoledì mattina un incidente stradale a Milano ha coinvolto tre auto con a bordo complessivamente 12 persone che viaggiavano su viale Forlanini, la strada che porta verso l’aeroporto di Linate, nella zona est della città. Un ragazzo di 26 anni è morto nell’incidente e un altro ragazzo, di 24 anni, è morto poco dopo all’ospedale San Raffaele. Le altre 10 persone coinvolte – tra cui anche una bambina di otto anni – sono state portate in ospedale, alcune in condizioni gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, sembra che tra le 5 e le 6 di mattina due auto che viaggiavano in direzione dell’aeroporto di Linate si siano scontrate in modo non particolarmente grave. I passeggeri sarebbero scesi a controllare i danni, ma sarebbero stati investiti da una terza auto. È possibile che alcuni dei giovani coinvolti stessero tornando da una festa di Halloween, dato che erano ancora truccati.