A Parigi la polizia ha ferito una donna che stava minacciando i passanti e inneggiando al terrorismo

Martedì mattina la polizia francese ha sparato a una donna in una stazione di Parigi, ferendola al ventre. La donna è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono gravi ma stabili. La polizia era intervenuta perché la donna, che indossava un velo islamico, stava minacciando i passanti nella stazione e facendo discorsi a sostegno del terrorismo. Secondo la versione della polizia, gli agenti intervenuti avrebbero sparato dopo che lei aveva nascosto le mani nella veste rifiutandosi ripetutamente di tirarle fuori, e dicendo diverse volte «Allahu Akbar» (“Allah è grande”) prima di essere ferita. La stazione è stata chiusa ed è stata ispezionata per cercare eventuali esplosivi.

– Leggi anche: Che cosa significa “Allah akbar”?

Pubblicità