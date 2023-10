Ci vorrà altro tempo per chiarire ufficialmente le cause della morte dell’attore Matthew Perry

Servirà ancora tempo per chiarire le circostanze della morte di Matthew Perry, l’attore noto per aver interpretato il personaggio Chandler Bing nella serie Friends. Perry, che aveva 54 anni, è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles sabato pomeriggio, e domenica le autorità mediche della contea hanno fatto sapere che una spiegazione ufficiale delle cause della sua morte è stata «rinviata». Significa che l’autopsia sul suo corpo è stata svolta, ma che il medico legale ha bisogno di ulteriori approfondimenti per determinarle. Un portavoce delle autorità della contea ha detto a People che si stanno attendendo i risultati di un esame tossicologico, il test che viene svolto per accertare la presenza di una o più sostanze stupefacenti.

TMZ, sito scandalistico ma spesso affidabile su queste storie, e che aveva dato per primo la notizia della morte di Perry, dice citando sue fonti che in casa di Perry non sono state trovate droghe illegali. I molti anni di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti avevano portato Perry a sviluppare varie complicazioni mediche recenti, tra polmonite, perforazione del colon, due settimane di coma, nove mesi con una sacca per colostomia e più di una dozzina di interventi chirurgici allo stomaco.

