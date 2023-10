Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1 corso domenica a Città del Messico. Al secondo posto è arrivato Lewis Hamilton della Mercedes, al terzo Charles Leclerc della Ferrari. Per Verstappen, che aveva già vinto il Campionato mondiale di Formula 1 per la terza volta consecutiva dopo il Gran Premio del Qatar il 7 ottobre, è la cinquantunesima vittoria in carriera e la 16esima di questo mondiale. Vincendo oggi il pilota ha battuto il proprio record del 2022 per il maggior numero di Gran Premi vinti in un’unica stagione.