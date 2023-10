Weekly Beasts

Questa settimana lo zoo di Cali, in Colombia, merita una menzione speciale: non si è limitato alle solite zucche in vista di Halloween, ma ha introdotto decorazioni più spettrali come teschi incappucciati e mani mozzate che hanno attirato le attenzioni di un puma. Tra gli animali da fotografare in settimana ci sono anche uno yak, due gru dal collo nero e quattro antilopi tibetane nella riserva naturale degli Altun Shan, in Cina, una volpe incuriosita dal suo fotografo in Germania e un pettirosso in una pozzanghera in Italia.