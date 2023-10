Sono stati trovati i corpi di 5 migranti sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, in Sicilia

Sabato mattina sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani, sono stati trovati i corpi di cinque migranti. Vicino alla foce del fiume Belice, poco distante, è stata trovata la barca con cui i migranti sarebbero partiti dalla Tunisia, tre giorni fa, per raggiungere le coste italiane. A bordo c’erano anche altre persone. Alcune sono riuscite a salvarsi: 18 sono state individuate dalle forze dell’ordine, ma secondo le prime stime la barca ospitava in totale 60 migranti tra uomini, donne e bambini. Non si hanno notizie degli altri 37.

Il gestore di un ristorante della zona ha detto all’ANSA di aver raccolto la testimonianza di un migrante tunisino. Il giovane gli ha raccontato di essere partito tre giorni fa. La barca si sarebbe capovolta poco prima di sbarcare sulla costa della Sicilia: tutti i migranti sarebbero caduti in acqua e avrebbero cercato di raggiungere la spiaggia. Il giovane sostiene di aver visto i corpi di 15 compagni galleggiare in acqua. Finora le forze dell’ordine hanno individuato 5 corpi.

Venerdì la motovedetta G118 della Guardia di Finanza ha soccorso 95 migranti che stavano cercando di raggiungere l’Italia a bordo di due barchini. Sul primo erano in 53 tra cui 10 donne oltre a uomini provenienti da Siria, Eritrea, Sudan. Erano partiti da Zouara, in Libia. Sul secondo barchino, partito da Al Amra in Tunisia, erano invece in 42, tutti uomini partiti da Etiopia, Eritrea, Siria e Sudan. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno, dall’inizio dell’anno sono sbarcati sulle coste italiane 142.384 migranti, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022.

