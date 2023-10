Almeno 16 persone sono morte nell’incendio divampato in una miniera in Kazakistan

Almeno 16 persone sono morte nell’incendio divampato in una miniera di carbone a Kostenko, vicino a Karaganda, nella zona centrale del Kazakistan. L’incendio e le morti sono state confermate dalla divisione locale di ArcelorMittal, una delle multinazionali produttrici di acciaio più importanti al mondo che gestisce la miniera kazaka. Nella miniera stavano lavorando 252 persone e oltre alle 16 morte, un bilancio ancora provvisorio, sono stati chiesti i soccorsi per altri 18 minatori. 31 minatori ancora dispersi. La miniera di Kostenko è una delle più grandi gestite da ArcelorMittal in Kazakistan: nel 2020 è stato estratto un milione di tonnellate di carbone.