La società petrolifera Chevron acquisirà la concorrente Hess per 53 miliardi di dollari

La società petrolifera Chevron ha annunciato lunedì di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione della concorrente Hess per 53 miliardi di dollari (circa 50 miliardi di euro). Chevron è una società statunitense e una delle più grandi al mondo nel settore energetico; Hess è nello stesso settore ma molto più piccola. L’acquisizione si dovrebbe concludere a gennaio 2024, dopo che sarà approvata dagli azionisti di Hess e dalle autorità per la concorrenza. Con l’acquisizione, Chevron intende aumentare il proprio ruolo nell’estrazione di petrolio in Guyana, un stato in Sud America scarsamente popolato ma con abbondanti riserve petrolifere, e in North Dakota, negli Stati Uniti, due settori in cui Hess è specializzata.

Da due anni le compagnie petrolifere stanno registrando ricavi più alti del solito, per via dell’innalzamento del prezzo dei carburanti legato tra le altre cose alla guerra in Ucraina e ora anche al conflitto fra Hamas e Israele. Hanno dunque a disposizione notevoli somme di denaro e questa operazione segue quella della settimana scorsa promossa da un’altra grande compagnia petrolifera, Exxon Mobil: aveva annunciato l’acquisizione della compagnia petrolifera Pioneer per 60 miliardi di dollari, tra le più grandi acquisizioni societarie annunciate quest’anno.

