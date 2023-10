La compagnia petrolifera Exxon Mobil acquisirà la concorrente Pioneer per 60 miliardi di dollari

La compagnia petrolifera Exxon Mobil acquisirà la concorrente Pioneer Natural Resources per 59,5 miliardi di dollari (circa 56 miliardi di euro). È la più grande acquisizione societaria annunciata quest’anno, e la più grande acquisizione effettuata da Exxon Mobil dalla sua nascita, nel 1999, quando Exxon acquisì Mobil per 80 miliardi di dollari. Si era parlato molto di questa acquisizione anche prima che Exxon Mobil la confermasse oggi con un comunicato: era ipotizzata fin da aprile, quando l’amministratore delegato di Pioneer aveva detto di voler andare in pensione entro la fine dell’anno.

L’agenzia antitrust statunitense, la Federal Trade Commission, dovrà comunque dare la sua approvazione affinché l’acquisizione possa concludersi. Pioneer è attiva nella zona del Bacino permiano, una vasta area ricca di depositi di petrolio e gas naturale in Texas, in cui si estrae la maggior parte del petrolio degli Stati Uniti. Una volta completata l’acquisizione, Exxon diventerebbe di gran lunga la più grande compagnia petrolifera operante nella zona.

