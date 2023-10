Come ogni ottobre, negli zoo del nord del mondo cominciano a comparire le zucche, offerte come spuntini o decorazioni: allo zoo di Cincinnati, in Ohio, si sono viste nelle fauci spalancate di un ippopotamo e nel recinto di due puma. Nel Parco nazionale di Nairobi, in Kenya, c’erano da fotografare uno struzzo, alcune zebre e un coccodrillo; mentre questa foto dalla costa del Suffolk, in Inghilterra, ci ricorda di guardare in alto, durante i tramonti.