Gli MTV Europe Music Awards, in programma a Parigi a novembre, sono stati cancellati per ragioni di sicurezza per via del conflitto tra Israele e Hamas

I premi musicali MTV Europe Music Awards, la cerimonia con cui MTV premia la miglior musica europea dell’anno, sono stati cancellati dagli organizzatori per ragioni di sicurezza: si sarebbero dovuti tenere a Parigi a novembre.

«Data la volatilità degli eventi mondiali», hanno fatto sapere gli organizzatori, riferendosi alla guerra in corso nella striscia di Gaza e alle molte proteste che si stanno tenendo contro la reazione di Israele all’assalto di Hamas del 7 ottobre in varie città del mondo, «abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA del 2023, per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per raggiungere lo spettacolo». Gli organizzatori ritengono che «con gli eventi devastanti in Israele e Gaza ancora in corso, non sembra il momento adatto per una celebrazione del genere».

Alla premiazione avrebbero dovuto essere presenti artisti come Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bad Bunny e Foo Fighters: l’evento era previsto per il 5 novembre nella sala concerti di Paris Nord Villepinte. La Francia si trova in un particolare stato di allerta: nelle ultime settimane ha aggiornato il livello di allerta sugli attentati, alzandolo a quello più alto previsto da Vigipirate, il programma antiterrorismo del paese. Lo ha fatto in seguito all’attacco in una scuola di Arras – una città del nordest del paese che ospita significative comunità di persone musulmane e di origine ebraica – in cui è stato ucciso un insegnante. Secondo le autorità lo stesso giorno c’era stato anche un tentativo di attacco terroristico vicino a Parigi, non riuscito grazie all’intervento dalle forze di sicurezza.