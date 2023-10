Secondo la Commissione Europea cinque Stati caraibici hanno venduto senza controlli adeguati quasi 90mila passaporti che permettono di viaggiare nell’Unione Europea

Un rapporto della Commissione Europea dice che nei programmi di cittadinanza per investimento di 5 paesi caraibici (Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e Dominica) non sono stati fatti controlli adeguati. Attraverso questi programmi si può ottenere la cittadinanza e il passaporto di un determinato paese investendovi una certa somma di denaro. In base ad accordi precedenti, chi detiene un passaporto di quei cinque paesi può viaggiare nell’Unione Europea per un certo periodo senza dover richiedere un visto.

Secondo il rapporto il processo di selezione dei richiedenti non è particolarmente rigoroso. Fra le altre cose, per la Commissione Europea sono problematici i pochissimi rifiuti alle richieste, fra il 3 e il 6 per cento, e il costo relativamente contenuto: si può ottenere la cittadinanza con un investimento di circa 95mila euro, fra le cifre più basse al mondo (generalmente sono più del doppio, e a Cipro sono 2 milioni). Inoltre gli accertamenti sui documenti dei paesi d’origine dei richiedenti non sono svolti in maniera sistematica, prevedono tempi rapidi e in alcuni casi sono appaltati ad agenzie private. Visitare il paese di cui si chiede la cittadinanza non è richiesto né prima né dopo il suo ottenimento, e in seguito viene anche data la possibilità per i richiedenti di cambiare il proprio nome.

I passaporti emessi finora tramite i programmi di cittadinanza per investimento di questi cinque paesi sono circa 88mila. Dominica e Saint Kitts e Nevis sono quelli che ne hanno rilasciati di gran lunga di più, con oltre 30mila ciascuno. Il rapporto specifica che i passaporti sono stati concessi anche a persone originarie di paesi come Cina, Russia, Siria, Libia, Iraq, anche se dal marzo del 2022 i cittadini russi e bielorussi non possono più accedere al programma. Se le criticità indicate non saranno risolte, l’Unione Europea potrebbe decidere di annullare gli accordi per l’accesso senza visto.

