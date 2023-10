Alejandro Gomez, calciatore argentino del Monza, sarebbe risultato positivo a un test antidoping nel novembre del 2022

Secondo il sito sportivo spagnolo Relevo il calciatore argentino Alejandro Gomez, attualmente sotto contratto con il Monza, sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping effettuato l’anno scorso — poco prima dei Mondiali vinti in Qatar con l’Argentina — e avrebbe ricevuto una squalifica di due anni. La positività a una sostanza proibita non ancora specificata sarebbe stata riscontrata dopo un allenamento con il Siviglia, la squadra per cui Gomez ha giocato dal 2021 fino allo scorso settembre, prima di tornare in Serie A con il Monza.

Relevo scrive che Gomez avrebbe assunto una sostanza proibita agli atleti contenuta all’interno di uno sciroppo che aveva in casa dopo aver consultato i medici del Siviglia. Il calciatore avrebbe già ricevuto dalle «autorità antidoping» la comunicazione della squalifica di due anni, ma non ci sono ancora comunicati ufficiali a riguardo. Da quando è al Monza, Gomez è stato utilizzato in due partite di campionato, ma mai da titolare.