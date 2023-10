X (Twitter) ha introdotto un piano a pagamento di 1 dollaro all’anno per i nuovi utenti in Nuova Zelanda e nelle Filippine

Martedì X (il social network prima noto come Twitter) ha introdotto un piano a pagamento in due paesi, Nuova Zelanda e Filippine, rivolto solo ai nuovi utenti registrati: per poter pubblicare post e interagire con quelli degli altri i nuovi utenti dovranno pagare l’equivalente di 1 dollaro l’anno (1,43 dollari neozelandesi e 42,51 pesos filippini). Chi resterà alla versione gratuita potrà solo leggere i contenuti condivisi da altri, guardare i video e seguire altri utenti. Il nuovo programma a pagamento prevede un rinnovo automatico e si chiama “Not a bot”: X ha detto che permetterà all’azienda di contrastare la presenza di spam e account automatizzati (i cosiddetti “bot”, gestiti cioè da software). Per gli utenti già registrati rimarrà gratuito.