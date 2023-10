L’Italia è stata battuta 3-1 dall’Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei di calcio

La Nazionale di calcio maschile è stata battuta 3-1 dall’Inghilterra nel sesto turno delle qualificazioni agli Europei di calcio del prossimo anno. Allo stadio Wembley di Londra l’Italia è andata in vantaggio dopo un quarto d’ora con Gianluca Scamacca e ha subito il pareggio alla mezzora su calcio di rigore di Harry Kane, che poi ha segnato anche nel secondo tempo, dopo il 2-1 di Marcus Rashford.

Con questa sconfitta l’Italia è stata superata al secondo posto nel gruppo C delle qualificazioni dall’Ucraina, che ora ha tre punti di vantaggio ma anche una partita in più. Per la qualificazione alla fase finale degli Europei (passano le prime due di ogni girone) saranno quindi decisive le ultime due partite che l’Italia giocherà contro Macedonia del Nord e Ucraina il 17 e 20 novembre. L’Inghilterra invece è già certa della qualificazione.