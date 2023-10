L’ex presidente di Bank of China, Liu Liange, è stato arrestato con accuse di corruzione

Secondo l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, Liu Liange, ex presidente della Bank of China, sarebbe stato arrestato in seguito a un’indagine per corruzione. Bank of China è una delle banche più grandi della Cina, ed è controllata dallo Stato. Liu Liange è stato presidente della banca dal 2019 alle sue dimissioni nel marzo del 2023, poco prima che fosse annunciata l’indagine contro di lui. È accusato di diverse attività illecite, che includono la concessione di prestiti in maniera illegale, l’importazione di pubblicazioni proibite e l’abuso della sua posizione per accettare tangenti e favori. Pochi giorni fa era stato espulso dal Partito comunista cinese. L’indagine è parte di una grande iniziativa avviata dal presidente cinese Xi Jinping nel 2019 per combattere la corruzione.