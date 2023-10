A Grammichele, in provincia di Catania, un dirigente scolastico è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di sette alunne minorenni

A Grammichele, in provincia di Catania, in Sicilia, i Carabinieri hanno arrestato un dirigente scolastico di 61 anni con l’accusa di aver abusato di sette alunne minorenni: l’indagine è stata avviata dopo la denuncia di una di loro, una ragazza di 15 anni. Secondo la sua testimonianza gli episodi si sarebbero compiuti più volte nell’ufficio del dirigente, che convocava le alunne con la scusa di discutere il loro rendimento scolastico: dopodiché toccava loro i fianchi o altre parti del corpo contro la loro volontà, e in almeno due occasioni le avrebbe costrette a toccare i propri genitali. L’uomo è agli arresti domiciliari ed è accusato di violenza sessuale.