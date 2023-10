Le notizie che hanno più spazio sulle prime pagine dei giornali di oggi sono quelle che arrivano dalla Palestina: in particolare si parla dei piani di invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele e del peggioramento delle condizioni di vita nel territorio, all’interno del quale decine di migliaia di persone si stanno spostando per sfuggire all’imminente attacco israeliano (il Post segue anche oggi gli aggiornamenti con un liveblog). I quotidiani di destra tuttavia si sono concentrati soprattutto sulle manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese e sulla loro critica. Sui quotidiani sportivi invece la vicenda delle scommesse illegali nel calcio ha lasciato posto alla vittoria della Nazionale maschile contro quella di Malta nell’ambito delle qualificazioni per gli Europei del 2024.