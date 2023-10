Giovedì mattina in Baviera, nel sud della Germania, 7 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell’incidente di un furgone che si sospetta trasportasse illegalmente migranti. Il furgone, un Mercedes Vito, è finito fuori strada e si è ribaltato mentre il conducente cercava di evitare un controllo della polizia. Era omologato per trasportare nove persone e la maggior parte dei 23 passeggeri non poteva mettersi la cintura di sicurezza. Secondo la polizia, a bordo si trovavano persone provenienti dalla Turchia e dalla Siria.

L’incidente è avvenuto vicino alla città di Ampfing, a circa 60 chilometri da Monaco di Baviera, sulla A94, una strada proveniente dal confine con l’Austria e su cui transitano molti migranti diretti in Germania. Recentemente il governo tedesco ha aumentato i controlli sul confine orientale per diminuire gli arrivi di migranti. Il furgone aveva una targa austriaca e il conducente, che è sopravvissuto all’incidente, è una persona apolide, cioè senza la cittadinanza di nessun paese, residente in Austria.

