Tutti i voli dell’aeroporto Luton di Londra sono stati sospesi a causa di un grande incendio in uno dei suoi parcheggi

Tutti i voli da e per l’aeroporto Luton di Londra sono stati sospesi in seguito a un grosso incendio che si è verificato martedì sera in uno dei suoi parcheggi a più piani. Per spegnere l’incendio sono intervenuti quindici mezzi dei vigili del fuoco del Bedfordshire, che hanno detto che il Terminal Car Park 2 ha subito un «significativo collasso strutturale».

Al momento non sembrano esserci stati feriti gravi, ma quattro vigili del fuoco e un membro del personale aeroportuale sono stati portati in ospedale per aver inalato del fumo. Il servizio di soccorso britannico ha anche detto che una persona è stata curata sul posto. La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 20:47 riguardo a un’auto in fiamme al terzo piano, ma l’incendio si è diffuso velocemente: si stima che nel parcheggio potessero esserci fino a 1.200 veicoli. Molti di quelli che c’erano sono esplosi dopo aver preso fuoco, allargando ulteriormente l’incendio.

I voli rimarranno bloccati almeno fino a mercoledì notte. Alle 5 di mercoledì mattina l’incendio non era ancora stato domato e la polizia e i vigili del fuoco avranno bisogno di tempo per mettere in sicurezza la zona. Centinaia di persone si trovano ora bloccate all’aeroporto, che è il quinto più grande del Regno Unito.