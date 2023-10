È morto a 84 anni l’architetto e designer Andrea Branzi. Era nato a Firenze nel 1938 e nel 1966 aveva fondato insieme a Gilberto Corretti, Paolo Deganello e Massimo Morozzi lo studio Archizoom Associati, che con Superstudio fu uno degli esempi più apprezzati e citati delle avanguardie degli anni Sessanta e Settanta, in particolare del movimento sperimentale noto come architettura radicale. Lo studio si fece notare tra le altre cose per il divano Superonda, disegnato nel 1967 e prodotto da Poltronova. Nel 1974 l’esperienza di Archizoom finì, ma comunque influenzò molto le generazioni successive di architetti italiani e stranieri, fra le altre cose con No Stop City, un progetto surreale di una città formata da una struttura residenziale continua, priva di spazi vuoti.

Nel 1987 Branzi ricevette il Compasso d’Oro alla carriera, uno dei più prestigiosi premi del design italiani. I suoi oggetti sono stati prodotti da vari prestigiosi marchi, fra cui Alessi e Cassina. È stato anche fra i fondatori di Domus Academy, una scuola privata di design che ha diretto per anni, e professore ordinario al Politecnico di Milano.