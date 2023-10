Due turisti israeliani sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco da un poliziotto ad Alessandria d’Egitto

Domenica mattina ad Alessandria, in Egitto, un poliziotto ha ucciso a colpi d’arma da fuoco due turisti israeliani e ne ha ferito un terzo. Ha ucciso anche l’autista egiziano che guidava l’autobus su cui viaggiava il gruppo di turisti (dalle prime ricostruzioni sembra fossero in tutto una ventina). Il poliziotto è stato fermato poco dopo e arrestato. La notizia è stata confermata al giornale israeliano Times of Israel dal ministero degli Esteri di Israele.

L’attacco è stato compiuto nei pressi della colonna di Pompeo, un monumento di epoca romana che si trova nel parco archeologico di Alessandria, non molto distante dal porto. Al momento non si conosce l’identità dei turisti uccisi, e non si sa nulla delle motivazioni del poliziotto. Per ora inoltre non sono state avanzate ipotesi che quanto avvenuto possa avere un qualche legame con gli attacchi di Hamas contro Israele iniziati sabato.