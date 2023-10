È morto lo scrittore e giornalista Luca Goldoni, aveva 95 anni

Sabato 7 ottobre è morto Luca Goldoni, aveva 95 anni ed era un importante giornalista e scrittore. Era nato a Parma nel 1928 e aveva vissuto gran parte della propria vita a Bologna. Goldoni aveva iniziato scrivendo sulla Gazzetta di Parma ma aveva poi scritto per diverse testate come Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione e Oggi. Aveva iniziato come giornalista di cronaca nera ed è stato per tanti anni inviato di guerra in moltissimi paesi specialmente per il Corriere della Sera. Era anche famoso per i suoi articoli di opinione e saggi sul costume degli italiani intorno al periodo del cosiddetto “boom economico”, fra cui Italia veniale nel 1969, Il pesce a mezz’acqua 1970 (pubblicati dall’editore Cappelli di Bologna) e il suo più famoso, incentrato sulla sua attività giornalistica, dal titolo È gradito l’abito scuro, pubblicato nel 1972 da Mondadori.

Un’altra parte della sua produzione riguardò i saggi di argomento storico come il libro Garibaldi l’amante dei Due Mondi, pubblicato da Rizzoli nel 2003. Nel 2002 pubblicò anche il proprio primo romanzo, Il sopravvissuto, con il quale vinse il Premio Fenice Europa.