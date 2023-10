Il keniano Kelvin Kiptum ha stabilito il nuovo record mondiale nella maratona

Domenica 8 ottobre a Chicago (Stati Uniti) il keniano Kelvin Kiptum ha stabilito un nuovo record mondiale della maratona maschile, battendo quello del suo connazionale Eliud Kipchoge del 2022 a Berlino (Germania). Kiptum ha terminato la corsa in 2 ore e 35 secondi, con un sensibile distacco dal precedente record di Kipchoge di 2 ore 1 minuto e 9 secondi. Kelvin Kiptum ha 23 anni e si era fatto notare già lo scorso anno al proprio debutto alla maratona di Valencia (Spagna), quando era diventato il terzo maratoneta nella storia a scendere sotto le due ore e due minuti. Il record sarà formalizzato e certificato nei prossimi giorni.

Nel 2019 il corridore keniano Eliud Kipchoge aveva corso la maratona in meno di due ore in un evento organizzato a Vienna (Austria). Il record di Kipchoge non è tuttavia considerato come ufficiale dalla federazione internazionale di atletica, perché avvenuto in condizioni particolari e favorevoli: l’evento non era infatti una corsa aperta, ma organizzata appositamente per Kipchoge.

WORLD RECORD 🤯 🇰🇪's Kelvin Kiptum destroys the marathon world record* at the @ChiMarathon with 2:00:35 😵 He becomes the first man in history to break 2:01. *Subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/gRYYzE89d0 — World Athletics (@WorldAthletics) October 8, 2023