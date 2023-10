Weekly Beasts

Un paio di settimane fa un articolo del New York Times raccontava le difficoltà dei proprietari dei cani di taglia grande a trovare appartamenti in affitto disposti ad accettarli, al punto che qualcuno era stato rifiutato 27 volte. In molti casi, si diceva nell’articolo, per i proprietari di cani l’unica soluzione è comprare casa. Anche chi riesce a trovare appartamenti in cui portarli, infatti, spesso deve vedersela con una tassa mensile per la loro presenza, o deve acconsentire a incontri per verificare che il cane in questione sia beneducato. Nella raccolta delle foto di animali della settimana non ci sono grandi cani in piccoli appartamenti di New York, ma grandi cani newyorkesi che si godono una gigantesca pozzanghera sì.

Rimanendo in tema di newyorkesi, la foto più bizzarra della settimana è con ogni probabilità quella di questo animale, che pare un binturong, o gatto orsino, portato a benedire in una chiesa di Manhattan sulle spalle di un prete. Si finisce invece con un altro cane statunitense: Commander, il pastore tedesco del presidente Joe Biden, fotografato su un balcone della Casa Bianca pochi giorni prima che fosse allontanato dopo una serie di episodi in cui aveva morso membri dello staff. In mezzo ci sono cuccioli di leopardo e di vombato, pulcini colorati e cavalli usati per la pet therapy dei soldati ucraini.