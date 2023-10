Il tifone Koinu sta raggiungendo la Cina

Dopo avere causato un morto e almeno 300 feriti a Taiwan nei giorni scorsi, nelle prime ore di sabato 7 ottobre il tifone Koinu si è avvicinato alla costa sud-orientale della Cina, dove sono attesi forti venti e piogge intense per almeno un paio di giorni. Secondo le previsioni dell’Agenzia oceanica di stato della Cina, ci potranno essere onde alta fino a nove metri e condizioni meteo molto difficili man mano che Koinu si sposterà verso occidente. Al momento il tifone si muove a una velocità di 5-10 chilometri orari e dovrebbe indebolirsi man mano che compirà il proprio passaggio sulla terraferma. Il livello di allerta nelle aree della Cina interessate è per ora arancione, il secondo più alto nel codice di colori per le emergenze.