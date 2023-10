Con la sua ultima vittoria ai Campionati Mondiali di Anversa, Simone Biles è diventata la ginnasta più vincente della storia

La ginnasta statunitense Simone Biles ha vinto la medaglia d’oro nel concorso generale individuale – cioè la competizione individuale in cui si gareggia su tutti gli attrezzi, che per le donne sono corpo libero, volteggio, parallele asimmetriche e trave – ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica di Anversa, in Belgio. Con questa medaglia, Biles è diventata la ginnasta più vincente di sempre (sia nella categoria femminile sia in quella maschile).

Quella ottenuta oggi è la sua 21esima medaglia d’oro ai Mondiali: la sesta nel concorso generale individuale. Dal 2013, tra i Mondiali e le Olimpiadi, Biles ha vinto in tutto 34 medaglie.

Biles era tornata a gareggiare – e vincere – quest’estate dopo quasi due anni di pausa iniziati con l’improvviso ritiro dalle Olimpiadi di Tokyo del 2021.