Il presidente della Costa d’Avorio ha sciolto il governo del paese

Venerdì il presidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, ha rimosso dal loro incarico tutti i ministri del paese, incluso il primo ministro Patrick Achi, dissolvendo quindi il governo. Lo ha annunciato il segretario generale del presidente, Aboudramane Cissé, senza fornire una motivazione. I ministri rimarranno comunque in carica fino alla nomina dei loro successori.

La decisione è arrivata senza preavviso, ma non è raro che i presidenti ivoriani cambino l’assetto del governo in modo inaspettato. Nell’aprile del 2022 Ouattara disse di voler abbassare da 41 a 30 il numero di ministri che formano il governo, per ridurre le spese e recuperare risorse da investire in altri settori, tra cui la sicurezza. In seguito all’annuncio si dimise anche Achi, che era già primo ministro dal 2021, ma fu nominato nuovamente primo ministro circa una settimana dopo.

