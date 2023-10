L’Italia è stata eliminata dalla Coppa del Mondo di rugby

La Nazionale maschile di rugby è stata eliminata dalla Coppa del Mondo dopo aver perso 60-7 contro la Francia nell’ultima partita della fase a gironi. Avrebbe dovuto vincere per qualificarsi ai quarti di finale per la prima volta in dieci partecipazioni, ma era ampiamente sfavorita ed è stata battuta nettamente. Non ha mai dato l’impressione di potercela fare: ha concluso il primo tempo in svantaggio di 31 punti, che poi nel secondo tempo sono raddoppiati.

Il 60-7 finale è la peggior sconfitta mai subita dall’Italia contro la Francia, ed è arrivata una settimana dopo la seconda peggior sconfitta subita contro la Nuova Zelanda (96-17) dal 1987 a oggi.

Pubblicità

Con quest’ultima vittoria la Francia ha vinto il girone A con tre punti di vantaggio proprio sulla Nuova Zelanda, che quindi ha passato il turno da seconda classificata. Ai quarti di finale incontreranno due fra Sudafrica, Irlanda e Scozia. Per l’Italia invece il terzo posto finale nel girone sopra Uruguay e Namibia vale perlomeno la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, che si disputerà fra quattro anni in Australia.

– Leggi anche: Il rugby italiano e la piramide rovesciata