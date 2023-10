Un incendio ha distrutto una struttura del club di golf vicino a Roma dove si è giocata la Ryder Cup

Nel pomeriggio di giovedì un incendio ha distrutto una struttura del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, un comune distante circa venti chilometri dal centro di Roma. Lo scorso fine settimana il club aveva ospitato la quarantaquattresima edizione della Ryder Cup, un importante torneo internazionale a squadre che vede opposte una selezione di giocatori statunitensi e una di europei.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 17 nell’area che durante il torneo era destinata ad accogliere gli spettatori cosiddetti “Premium”. Le fiamme sarebbero partite dalle tribune vicino al campo e hanno distrutto l’intera struttura. Non sono segnalati feriti: sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco che poco dopo hanno spento le fiamme, secondo quanto dichiarato da un portavoce della Federazione Golf a Repubblica.

Insane footage from Marco Simone today, hopefully no injuries/ casualties #RyderCup pic.twitter.com/f1z333I9Q5

— Conor Nolan (@ConorN11) October 5, 2023