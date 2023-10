L’Europa ha vinto la Ryder Cup di golf giocata in Italia

L’Europa ha vinto domenica la quarantaquattresima edizione della Ryder Cup, torneo di golf a squadre che vede opposte una selezione di giocatori statunitensi e una di europei. L’edizione di quest’anno si è tenuta per la prima volta in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, un comune distante circa venti chilometri dal centro di Roma. L’Europa ha vinto grazie al mezzo punto conquistato dal britannico Tommy Fleetwood, che ha reso il vantaggio (15-10) della selezione europea non più colmabile, nonostante le tre partite ancora in corso.

The moment @TommyFleetwood1 secured the half point that guarantees we win the Ryder Cup 🤩#TeamEurope | #RyderCup pic.twitter.com/45MHGfK516 — Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) October 1, 2023

La Ryder Cup è una delle competizioni più antiche e prestigiose dello sport internazionale, esiste dal 1927 e le due maggiori scuole golfistiche al mondo si confrontano in uno dei pochi tornei a squadre di questo sport. A differenza degli altri grandi tornei, disputati in ambienti esclusivi ed eleganti che rispettano tempi e antiche consuetudini del golf, alla Ryder Cup il tifo è da stadio, i giocatori si muovono tra le buche circondati dai cori di decine di migliaia di tifosi, che quest’anno hanno affollato il campo di Guidonia e la città di Roma. L’Europa è tornata a vincere la Ryder Cup dopo cinque anni, ma gli Stati Uniti confermano una tendenza negativa nelle edizioni giocate fuori dal loro paese: non vincono in Europa dal 1993.

