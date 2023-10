L’autore dell’attacco armato nella metropolitana di New York è stato condannato all’ergastolo

Il tribunale federale di Brooklyn ha condannato Frank James all’ergastolo per l’attacco armato che il 12 aprile 2022 negli Stati Uniti causò il ferimento di 10 persone per colpi di arma da fuoco. James entrò nella stazione della metropolitana della 36esima strada a Brooklyn, uno dei distretti di New York, e poi in un vagone della metropolitana con un giubbotto da operaio edile e una maschera antigas. Riempì il vagone di fumo con una bombola (altre tredici persone furono ferite per gli effetti del fumo) e sparò: nessuna delle persone colpite è morta, ma alcune hanno riportato danni a lungo termine, sia fisici che psicologici.

Il tribunale lo ha ritenuto colpevole condannandolo a 10 ergastoli (“concurrent”, simultanei, secondo la definizione legale statunitense), uno per ogni persona colpita. Secondo i giudici James, che ha 64 anni, pianificò l’attacco per anni per causare il maggior danno possibile. Nonostante l’attacco non abbia causato morti, è stato il più violento di sempre nella metropolitana di New York.