C’è stato un attacco armato nella metropolitana di New York

Martedì alle 8.30 locali (le 14.30 italiane) c’è stato un attacco armato nella stazione della metropolitana della 36esima strada di Brooklyn, quartiere di New York. Le autorità cittadine hanno detto che 13 persone sono state ferite, e che diverse di queste hanno ferite da arma da fuoco. Al momento non sono stati forniti maggiori dettagli e non è chiaro quali siano ora le loro condizioni di salute. Ci sono state anche segnalazioni di fumo, ma non se ne conosce la causa. All’inizio i vigili del fuoco avevano detto di aver trovato nella stazione “dispositivi inesplosi”, mentre successivamente un funzionario di polizia ha detto invece che è stato trovato solo un fumogeno non acceso.

Very dramatic video from the incident as the subway arrived at 36th St Sunset Park in Brooklyn. #brooklyn #shooting #nyc pic.twitter.com/5cOdeYPIb1 — Kristoffer Kumm (@Kristofferkumm) April 12, 2022

La polizia ha detto che sta cercando un uomo con una maschera antigas e un giubbotto arancione – di quelli che usano gli operai dei cantieri edili – sospettato di essere l’autore dell’attacco.