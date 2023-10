Gli Stati Uniti hanno sanzionato 25 tra aziende e persone cinesi accusate di essere coinvolte nel traffico illegale di fentanyl

Il dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato di aver imposto sanzioni nei confronti di 25 tra persone e aziende cinesi, accusate di essere responsabili della produzione di sostanze chimiche utilizzate per produrre il fentanyl e distribuirlo illegalmente negli Stati Uniti. Il fentanyl è uno degli oppiodi più noti, inizialmente sviluppato come forte antidolorifico (circa cento volte più potente della morfina), che dà forte dipendenza e che negli ultimi anni ha creato un vasto mercato illegale negli Stati Uniti e una gravissima crisi sanitaria.

Il traffico illegale di fentanyl verso gli Stati Uniti inizia perlopiù in Messico, ma secondo il dipartimento di Giustizia a fornire ai trafficanti messicani il materiale per la produzione sarebbero alcune aziende e società cinesi: queste spedirebbero le sostanze chimiche necessarie in Messico, dove poi sarebbero utilizzate in laboratori clandestini gestiti dai cartelli della droga. Il procuratore generale, Merrick Garland, non ha specificato chi siano le persone e le aziende sanzionate, e ha detto che le autorità cinesi non hanno collaborato alle indagini condotte dagli Stati Uniti.