Nella notte è stato evacuato un hotel in provincia di Bergamo dove erano ospitate più di 160 persone migranti, a causa di un allagamento e per decine di casi di intossicazione alimentare

Nella notte tra lunedì e martedì è stato evacuato un hotel di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, in cui erano ospitate più di 160 persone migranti richiedenti asilo. L’evacuazione è stata decisa per motivi di sicurezza: nel corso della notte infatti c’era stato un allagamento che aveva riguardato diverse stanze, e contemporaneamente si erano verificate decine di casi di intossicazione alimentare tra gli ospiti.

Le perdite d’acqua erano cominciate già nel pomeriggio, e dal primo piano avevano cominciato a espandersi al resto dell’hotel. I malori sono invece stati segnalati durante la notte, e 63 persone sono state portate in ospedale: al momento non si sa cosa abbia causato l’intossicazione. Il resto delle persone migranti è stato ricollocato in altre strutture per richiedenti asilo. L’hotel ospitava le 160 persone migranti da giugno, e da settimane il sindaco della città segnalava che nella struttura c’erano problemi di sicurezza, legati al sovraffollamento.