Weekly Beasts

Questa settimana un orso nero asiatico è arrivato al Five Sisters Zoo in Scozia dopo essere stato salvato da alcuni soldati ucraini, che l’avevano trovato in uno zoo abbandonato nella cittadina di Yampil in Ucraina, al confine con la Moldavia, da cui ha preso il nome. Da quando è stato aperto nel 2005 lo zoo è diventato noto per essersi impegnato nel salvataggio di animali in condizioni critiche e di individui di varie specie in via d’estinzione provenienti da tutto il mondo. Poi nella raccolta bestiale della settimana c’è un altro orso, un panda rosso che mangia dell’uva e due politici inglesi che abbracciano una pecora.