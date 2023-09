Disney+ limiterà la condivisione degli account in Canada

Gli utenti canadesi del servizio di streaming Disney+ hanno ricevuto un’email che li avvisa che a partire dall’1 novembre gli sarà impedito di condividere il proprio account con persone al di fuori della propria famiglia. La “famiglia” è definita come «l’insieme dei dispositivi associati alla tua residenza principale». Già qualche mese fa l’amministratore delegato di Disney aveva detto che operazioni di questo genere sarebbero iniziate nel 2024. Nei prossimi mesi ci si aspetta che queste misure vengano applicate anche negli altri paesi in cui è disponibile il servizio. Anche uno dei principali concorrenti di Disney+, Netflix, aveva adottato una strategia simile a maggio.

Il messaggio arrivato agli utenti canadesi sembra suggerire anche che sarà possibile pagare una quota di iscrizione mensile più alta per poter continuare a condividere il proprio account con persone che non fanno parte della propria casa. Inoltre, sempre dall’1 novembre, sarà reso disponibile in Canada e in vari paesi europei fra cui l’Italia un nuovo tipo di abbonamento più economico ma con pubblicità, già disponibile negli Stati Uniti dal 2022.

