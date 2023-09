È morto a 70 anni Armando Sommajuolo, che era stato tra i più noti conduttori del telegiornale di La7

È morto a 70 Armando Sommajuolo, giornalista che è stato per molti anni tra i più noti conduttori del telegiornale di La7, diretto da Enrico Mentana. Sommajuolo era nato a Roma e aveva cominciato a lavorare nella televisione locale Teletevere, e nel 1998 era passato a TMC, che nel 2001 era diventata La7. Si era occupato a lungo di esteri, lavorando come inviato in diverse zone di guerra in tutto il mondo. Nel 2010, con l’arrivo di Mentana alla direzione, gli era stata prima affidata la conduzione del programma di approfondimento LIFE, e poi dal 2011 aveva inizialmente condotto l’edizione delle 13:30 del telegiornale. Poi si era alternato a Mentana stesso e a Gaia Tortora nella conduzione dell’edizione delle 20. Era andato in pensione nel 2015.