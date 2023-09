Anche Alberto Angela pensa molto spesso all’Impero romano

Da un paio di settimane circola molto su Internet, ma ormai anche nelle conversazioni di tutti i giorni, una domanda: «Quanto spesso pensi all’Impero romano?». Anche il conduttore televisivo e divulgatore Alberto Angela ha deciso di rispondere. In un video ha detto che le volte in cui ci pensa, ogni giorno, sono

Una cinquantina, forse.

Che ci pensi così spesso era abbastanza prevedibile: Alberto Angela ha costruito gran parte della sua carriera proprio sullo studio e sulla divulgazione di storie e temi riguardanti la storia antica, la scienza e la cultura in generale, diventando peraltro uno dei conduttori televisivi più popolari d’Italia, con moltissimi fan anche su Internet.

"Quante volte pensi all'impero romano?" Alberto Angela ha risposto seriamente con annessa spiegazione LUI DEVE ESSERE SEMPRE IL MIGLIORE DI TUTTI🥹🫶🏻 pic.twitter.com/EjgsMHZMI1 — carmen (@imironicc) September 27, 2023

Nel video spiega che quello a cui pensa più spesso sono i modi diversi con cui la società romana affrontava alcuni problemi che interessano anche la società di oggi: il razzismo, l’emancipazione femminile e sessuale, e l’architettura. Secondo Angela, le soluzioni trovate dagli antichi romani in questi campi potrebbero insegnare molto anche a noi.

L’Impero romano ha lasciato al mondo occidentale un’eredità gigantesca, sia in termini materiali sia in termini culturali. Anche se è un’entità politica che non esiste da oltre 1.500 anni, sembra che moltissime persone ci pensino spessissimo, almeno in base alle discussioni che circolano negli ultimi giorni su Internet.

Queste discussioni stanno generando grande curiosità soprattutto perché sembra esserci una grossa disparità tra uomini e donne nella risposta alla domanda «quanto spesso pensi all’Impero romano?»: gli uomini, pare, ci pensano molto di più, e con una frequenza che molte donne giudicano del tutto implausibile ma anche molto buffa.

In particolare su TikTok si è diffuso un trend per cui le donne pubblicano video o condividono foto di conversazioni in cui chiedono ai propri fidanzati ogni quanto pensano all’Impero romano, ricevendo quasi sempre in risposta una frequenza inaspettatamente alta.

