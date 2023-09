Ci sono grossi ritardi nella circolazione dei treni in molte zone d’Italia

Da mercoledì mattina si stanno registrando grossi ritardi nella circolazione dei treni in varie zone d’Italia: i ritardi, in alcuni casi superiori anche a 200 minuti, riguardano principalmente i treni che passano per Napoli, dove nelle prime ore della giornata la circolazione era stata sospesa per precauzione in seguito al terremoto di magnitudo 4.2 che c’era stato nella notte nella zona dei Campi Flegrei. Trenitalia ha fatto sapere che dalle 9:30 la circolazione è in graduale ripresa, ma i ritardi si sono accumulati e diversi treni, sia regionali che della linea ad alta velocità, sono stati cancellati.