C’à stato un terremoto di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei, vicino a Napoli

Nella notte fra martedì e mercoledì, alle 3:35, c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 nella zona dei Campi Flegrei. È una delle più alte registrate nelle ultime settimane. L’epicentro si trova a Bagnoli, alla periferia di Napoli, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 3 chilometri di profondità. La scossa è stata sentita anche in diverse zone di Napoli, dove ha causato un certo allarme: in ogni caso al momento non ci sono segnalazioni di danni o feriti. Per precauzione è stata sospesa la circolazione ferroviaria intorno a Napoli, e sono possibili quindi cancellazioni e ritardi: per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito di Trenitalia.

Nella stessa zona nella sera di martedì c’erano state già altre scosse, di minore intensità, causate dai movimenti della terra nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, che si estende nel quartiere napoletano di Bagnoli e nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Giugliano, con un diametro di circa 15 chilometri.

