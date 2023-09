Hyundai e Kia sostituiranno dei fusibili in quasi 3,4 milioni di auto negli Stati Uniti per risolvere un problema di sicurezza

Le aziende automobilistiche sudcoreane Hyundai e Kia stanno procedendo a ritirare quasi 3,4 milioni di automobili vendute nel mercato statunitense per sostituire nei veicoli un fusibile del sistema frenante antibloccaggio (ABS). Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agenzia per la sicurezza stradale americana, l’ABS delle auto in questione può causare un cortocircuito e conseguentemente degli incendi: per questa ragione Hyundai e Kia hanno anche detto ai proprietari delle auto di parcheggiarle all’esterno e lontano da edifici in attesa delle riparazioni. Hanno anche rassicurato sul fatto che non ci sono rischi a guidare le auto.

Il ritiro riguarda dei veicoli venduti tra il 2010 e il 2019, tra cui il SUV di Hyundai Santa Fe e il SUV di Kia Sorento. I concessionari delle due aziende si occuperanno della sostituzione dei fusibili e ne metteranno di nuovi che rimediano ai problemi dell’ABS senza costi per i proprietari delle auto. Lo faranno a partire dal 14 novembre per Kia e dal 21 novembre per Hyundai. Ci sono stati 53 casi di malfunzionamento e in alcuni casi di incendio per auto di Hyundai e 10 per auto di Kia dovuti al problema all’ABS.

Non è la prima volta che le due aziende sudcoreane devono intervenire su auto vendute negli Stati Uniti a causa di rischi di incendio: dal 2015 hanno dovuto farlo più di venti volte, complessivamente per 9,2 milioni di veicoli.