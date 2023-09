Un giudice di New York ha stabilito che Donald Trump ha commesso una frode fiscale per diversi anni

Un giudice di un tribunale di New York ha stabilito che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commesso una frode fiscale per diversi anni, falsificando i reali valori delle sue proprietà e delle sue società. Il giudice Arthur Engoron lo ha deciso su richiesta della procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, che dal 2019 indaga su vari reati finanziari di cui accusa Trump, per cui lunedì 2 ottobre comincerà un processo in sede civile. Trump aveva accettato di sottoporsi a un giudizio abbreviato da parte di Engoron per le accuse di frode fiscale, in vista del più ampio processo in cui la procura punta a una multa di 250 milioni di dollari per l’ex presidente e al divieto di intraprendere attività imprenditoriali nello stato di New York.