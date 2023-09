Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, è indagato per contraffazione e commercio di prodotti falsi

Il sindaco di centrodestra di Portofino, Matteo Viacava, è indagato dalla procura di Genova per contraffazione e commercio di prodotti falsi dopo che la Guardia di Finanza aveva sequestrato 91 borse dalla tabaccheria di cui è proprietario. La tabaccheria si trova in piazza della Libertà a Portofino, a circa 200 metri dal noto porticciolo della città.

Il presunto commercio di merce falsa era stato reso noto la settimana scorsa da un articolo del Fatto Quotidiano, in cui il giornalista Thomas Mackinson aveva scritto di essere andato di persona nella tabaccheria – che vende anche souvenir per i turisti – e di aver trovato e acquistato merce varia che riportava il logo di famose aziende di alta moda come Gucci e Fendi a meno di 100 euro. Intervistato da Mackinson, Viacava aveva detto che non erano «mica i marchi originali, abbiamo degli artigiani che li fanno ma sono simili», ma aveva poi aggiunto di non occuparsi più del negozio da tanti anni. Anche in una successiva intervista al Corriere della Sera aveva dato risposte contraddittorie.