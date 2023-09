Come è andata a Faenza, con Talk

Il 22, 23 e 24 settembre a Faenza c’è stata una nuova edizione di Talk: le giornate di incontri organizzate dal Post per parlare un po’ di tutto e per incontrare lettrici e lettori, soprattutto. È stata l’edizione di Talk a cui hanno partecipato più persone (oltre 4.000 in tutto), più ospiti e che è durata di più (tre giorni, per la prima volta). Ed è andata molto bene, grazie all’accoglienza dell’amministrazione comunale e della città di Faenza, all’ospitalità degli spazi di Faventia Sales, grazie a tutte le persone che sono venute e alle aziende che hanno voluto partecipare e sostenere economicamente questo Talk.

Queste sono alcune delle foto scattate durante i tre giorni di incontri, che condividiamo con piacere con chi c’era e anche con chi no. Qui c’è la puntata di Tienimi Morning, per chi volesse recuperarla. Ci vediamo al prossimo Talk.