9 persone sono state arrestate per lo stupro di due cugine di 10 e 12 anni a Caivano

Nella notte fra lunedì e martedì i Carabinieri hanno arrestato 7 maggiorenni e 2 minorenni accusati di aver stuprato più volte e in gruppo due cugine di 10 e 12 anni nel quartiere Parco Verde di Caivano, nella città metropolitana di Napoli.

La vicenda era stata resa nota dal quotidiano Il Mattino alla fine di agosto, dopo che i familiari delle due ragazzine erano venuti a conoscenza del fatto e l’avevano denunciato alla polizia. I dettagli sugli arresti e sulle indagini verrano comunicati durante una conferenza stampa congiunta della procura per i minorenni di Napoli e dalla procura del Tribunale di Napoli Nord in programma martedì mattina.

Il comune di Caivano e le aree circostanti hanno da tempo un problema di criminalità e degrado. Il quartiere di Parco Verde venne costruito in seguito al terremoto dell’Irpinia del 1980. Negli anni al Parco Verde di Caivano sono avvenuti vari episodi di violenze e abusi e c’è un grosso problema di spaccio di stupefacenti, anche perché da quelle parti è confluita buona parte dell’attività criminale proveniente dalle Vele di Scampia, sempre nel napoletano, dove da anni è in corso una campagna per contrastare lo spaccio e riqualificare la zona.